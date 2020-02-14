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Бой Харитонова и Родригеса покажет «Рен ТВ»

09:20
Сергей Харитонов. Фото ТАСС
Сергей Харитонов. Фото ТАСС
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Телеканал «Рен ТВ» покажет бой за титул чемпиона WTKF в тяжелом весе между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом. Поединок состоится 23 февраля в Белоруссии.

Правила будут отличаться от традиционных правил ММА: бой проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты.

Перед главным поединком вечера реванш проведут тяжеловесы Максим Новоселов и Игорь Кузнецов.

Телеканал в тот же день покажет и бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Поединок пройдет в Лас-Вегасе.

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