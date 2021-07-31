Бой Гэтжи — Чендлер в разработке на UFC 268
12:18
Бывшие претенденты на титул UFC в легком весе американцы Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер могут сразиться на турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.
Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.
В последнем бою, который состоялся в октябре в Абу-Даби, Гэтжи уступил удушающим приемом ныне отставному россиянину Хабибу Нурмагомедову. На кону стоял титул UFC в легком весе.
В мае этого года Чендлер сразился за вакантный титул UFC против бразильца Чарльза Оливейры, уступив ему нокаутом во втором раунде.
В главном событии турнира UFC 268 действующий чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман проведет матч-реванш с Колби Ковингтоном.
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