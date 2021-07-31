Бывшие претенденты на титул UFC в легком весе американцы Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер могут сразиться на турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Lightweights Justin Gaethje and Michael Chandler will meet at UFC 268 in November, multiple sources told @bokamotoESPN.



Contracts have not been signed, but both parties agreed to the bout. The promotion is targeting Madison Square Garden on Nov. 6 for the event. pic.twitter.com/blbjAs19Dy — ESPN MMA (@espnmma) July 30, 2021

В последнем бою, который состоялся в октябре в Абу-Даби, Гэтжи уступил удушающим приемом ныне отставному россиянину Хабибу Нурмагомедову. На кону стоял титул UFC в легком весе.

В мае этого года Чендлер сразился за вакантный титул UFC против бразильца Чарльза Оливейры, уступив ему нокаутом во втором раунде.

В главном событии турнира UFC 268 действующий чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман проведет матч-реванш с Колби Ковингтоном.