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Бой Гэтжи — Чендлер в разработке на UFC 268

12:18
Джастин Гэтжи. Фото Instagram
Джастин Гэтжи. Фото Instagram
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Бывшие претенденты на титул UFC в легком весе американцы Джастин Гэтжи и Майкл Чэндлер могут сразиться на турнире UFC 268, который состоится в ночь на 7 ноября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

В последнем бою, который состоялся в октябре в Абу-Даби, Гэтжи уступил удушающим приемом ныне отставному россиянину Хабибу Нурмагомедову. На кону стоял титул UFC в легком весе.

В мае этого года Чендлер сразился за вакантный титул UFC против бразильца Чарльза Оливейры, уступив ему нокаутом во втором раунде.

В главном событии турнира UFC 268 действующий чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман проведет матч-реванш с Колби Ковингтоном.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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