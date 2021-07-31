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Сехудо — Хабибу: «Я не против сразиться с Петром Яном в России»

12:14
Генри Сехудо. Фото Instagram
Генри Сехудо. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в беседе с Хабибом Нурмагомедовым заявил, что готов сразиться в полулегком весе против Алекса Волкановски или провести денежный бой с Петром Яном в России.

«Знаешь, Хабиб, я бы сразился за очередной пояс против Алекса Волкановски, — сказал Сехудо ESNEWS. — Это укрепило бы мое наследие. Или же провел бы денежный бой. Я не против сразиться с Петром Яном в России, но заплатите мне деньги».

Ян в настоящее время занимает первую строчку в рейтинге бойцов легчайшего дивизиона UFC. В конце октября россиянин проведет титульный матч-реванш с Алджамейном Стерлингом.

34-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах, а также обладатель золотой олимпийской медали по вольной борьбе.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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