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Менеджер Хабиба похвалил Тони Фергюсона

16:27
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Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал пост в Twitter американского бойца UFC Тони Фергюсона.

Спортсмен показал, как проводит тренировку.

«Выглядишь здорово, чемпион», — написал Абдель-Азиз.

Последний бой Фергюсон проводил на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Тогда Тони проиграл бойцу Бенеилу Дариушу. Это поражение стало для него третьим подряд.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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