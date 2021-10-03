Менеджер Хабиба похвалил Тони Фергюсона
16:27
Менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал пост в Twitter американского бойца UFC Тони Фергюсона.
Спортсмен показал, как проводит тренировку.
«Выглядишь здорово, чемпион», — написал Абдель-Азиз.
Последний бой Фергюсон проводил на турнире UFC 262 в Хьюстоне (США). Тогда Тони проиграл бойцу Бенеилу Дариушу. Это поражение стало для него третьим подряд.
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