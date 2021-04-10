Российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал поражение некогда самого успешного чемпиона UFC Деметриуса Джонсона нокаутом в бою с Адриано Мораесом. Также он предложил Петру Яну и Алджамейну Стерлингу провести реванш в ONE FC.

«Жаль, конечно, такой спортсмен, сделавший себе легендарное имя в лучшем промоушене мира, ставивший там рекорды, проигрывает так! Это конечно придает еще больший уровень организации «ONE FC»! Деметриус оставался тем же Деметриусом с неизменной тактикой, слишком долго! В таких случаях, кто-то рано или поздно подберет ключ к победе! Еще одно подтверждение тому, что в клетку надо заходить всегда в статусе сюрприза!

Он делал привычную вещь для того, чтобы подняться, в UFC он не раз это проделывал! Но в этот раз правила сыграли с ним злую шутку, колено, которое он не ждал, чисто на инстинктивном уровне! После пропущенного апперкота, мне показалось он пытался подняться рефлекторно!

Нужно отдать должное Мораесу, он подобрал тактику, к которой Деметриус никак не мог пристроиться (раздражал по мелочи). Мне почему-то стало грустно за мышонка, он делал невероятные вещи. Это я к тому, что Стерлингу с Петром нужно организовать бой в ONE», — написал Исмаилов в своем Instagram.

Джонсон — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Его поединок против Мораеса проходил в Сингапуре в ночь на 8 апреля 2021 года в главном событии ONE on TNT 1. Бой завершился в середине второго раунда нокаутом (апперкот, удар коленом и добивание) в пользу Мораеса.