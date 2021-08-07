«Большой папа» пообещал расколотить голову Хлебникову

Обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов (Большой папа) пообещал «расколотить» голову звезде силового экстрима Брюсу Хлебникову, с которым они встретятся на ринге 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подготовка — офигенно. Брюс, за то, что я так устаю, я тебе всю башку расколочу», — заявил Вильданов.

Отметим, что Большого папу многие эксперты считают фаворитом боя против Хлебникова. У Вильданова уже есть опыт выступления в боксе, в то время как для силача этот поединок станет дебютным. Впрочем, по мнению самого Хлебникова, все решит настрой и сила удара. Звезда силового экстрима признался, что хочет отправить Большого папу в нокаут.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира — в 23:00 (мск).

В этот день на ринг волейбольной арены «Динамо» выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов и силач Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) и блогер Артем Тарасов. В главном бою вечера бокса сойдутся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.