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Сегодня, 21:35

Трояновский считает, что Дацик будет доминировать в поединке против Монсона

Алексей Еремин
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Боксер Эдуард Трояновский считает, что Вячеслав Дацик будет доминировать в предстоящем поединке против Джеффа Монсона.

«Я думаю, Вячеслав ему просто не даст войти в ближний бой, пойти в борьбу, в партер. Он будет просто его бить, хотя и сам он весом не маленький. Напор. Он очень мотивирован. Мне кажется, он его сшибет и все», — цитирует Трояновского РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Телеканал РЕН ТВ покажет бойцовское шоу в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004744-troianovskii-uveren-chto-datsik-ne-pozvolit-monsonu-uvesti-boi-v-parter
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Эдуард Трояновский
ММА
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