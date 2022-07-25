Трояновский высказался о Дацике перед его боем с Монсоном

Боксер Эдуард Трояновский поделился мнением о Вячеславе Дацике перед его боем с Джеффом Монсоном.

«Если взять его прошлое и настоящее — он поменялся кардинально. И он дерется, боксирует, готов драться по любым дисциплинам», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

Также он отметил, что Дацик доставит Монсону проблемы.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.