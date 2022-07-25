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Трояновский — о Дацике: «Он поменялся кардинально»

Трояновский высказался о Дацике перед его боем с Монсоном
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Боксер Эдуард Трояновский поделился мнением о Вячеславе Дацике перед его боем с Джеффом Монсоном.

«Если взять его прошлое и настоящее — он поменялся кардинально. И он дерется, боксирует, готов драться по любым дисциплинам», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

Также он отметил, что Дацик доставит Монсону проблемы.

Поединок Монсона и Дацика пройдет 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004759-troianovskii-verit-v-uspekh-datsika
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
Эдуард Трояновский
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