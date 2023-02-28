Богатырев: «Если мы увидим прежнего голодного Джонса, то он сожрет Гана за счет трех факторов»

Боец ACA Адам Богатырев поделился мыслями в преддверии поединка между французским бойцом ММА Сирилом Ганом и американцем Джоном Джонсом.

«Думаю, если мы увидим прежнего голодного Джонса, то он сожрет Гана как минимум за счет трех факторов: опыт в ММА, опыт пятираундовых боев, ну и разнообразие арсенала. Но, с другой стороны, в 93 кг антропометрически он был самым выдающимся, а тут Ган плюс-минус такой же, только покрупнее, чем все полутяжеловесы. Возможно, что Джонс будет скупым на какие-то действия, скованным и не в своей тарелке. Его ведь еще из зала выгнали, так скажем, нет притирки сейчас. Думаю, бой будет для него тяжелый, но он выиграет. Засушит, заодеялит, но может и удосрочить. После первого контакта Джонс поймет, есть ли у него физика и дурь, как у тяжеловесов», — приводит «РБ Спорт» слова Богатырева.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на турнире UFC 285.