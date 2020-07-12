Богатов на UFC 251 потерпел первое поражение в карьере от 40-летнего бразильца

Легковес Роман Богатов на UFC 251 единогласным решением судей проиграл бразильцу Леонарду Сантосу — 26-29, 26-29, 26-29. Россиянина оштрафовали на два очка за незаконные удары, в том числе коленом в голову. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

На счету 29-летнего Богатова 10 побед и 1 поражение. Он провел первый бой в UFC. У 40-летнего бразильца 18 побед, 4 поражения и 1 ничейный результат.

На турнире состоятся три титульных боя. В легчайшем весе встретятся россиянин Петр Ян и бразилец Жозе Альдо. Австралиец Александр Волкановски проведет защиту в полулегком весе против американца Макса Хэллоуэя. В полусреднем весе нигериец Камару Усман проведет защиту титула против американца Хорхе Масвидаля.

Петр Ян — Жозе Альдо и все бои UFC 251: расписание и трансляция турнира на бойцовском острове