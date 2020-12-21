Боец UFC заявил, что победил благодаря отказу от алкоголя: «После поражений я пил с горя»

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-10) заявил в интервью ESPN, что смог одержать две победы подряд благодаря сокращению употребления алкоголя.

В ночь на 20 декабря Петтис победил единогласным решением Алекса Мороно на турнире UFC Fight Night 183. В мае он выиграл единогласным решением судей у Дональда Серроне. Петтис одержал две победы подряд впервые с 2014 года.

«Когда я выигрывал, я пил, так как отмечал победы, — сказал Петтис. — Когда я проигрывал, я пил с горя. У меня была дерьмовая диета. Когда начинался тренировочный лагерь, я был строг к себе на 100 процентов, но то, что вы делаете за пределами вне лагеря реально отражается на нем. Думаю, что этот форсированный тренировочный сбор привел меня к победе. Я был счастлив заниматься такими вещами. Знаете, я убрал эту часть своей жизни [выпивку] и сейчас отношусь к боям более серьезно. Приятно видеть свой прогресс и наконец-то выиграть два боя подряд».