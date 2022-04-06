Запашный: «Накопившаяся спортивная злость Яна позволит нам насладиться избиением Стерлинга»

Народный артист России Эдгард Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 273.

«Мне кажется, та спортивная злость, которая накопилась у Яна, позволит нам всем насладиться избиением Стерлинга. Вот и все. Алджамейн — не самый порядочный спортсмен. Конечно, победа Яна должна быть очевидной. Он сильнее, мощнее и умнее соперника. И вообще хочется, чтобы наш боец оставался на своем высоком уровне. Здесь нет никакой политики, чистый спорт. В спорте должны побеждать сильнейшие, а на сегодняшний день Петр однозначно один из сильнейших бойцов», — сказал Запашный «СЭ».

Также гендиректор Большого Московского государственного цирка предположил, как на Петра Яна повлияет давление из-за ситуации в мире.

«А когда у нас не было давления? Еще до известных событий на Украине к Федору Емельяненко приходили из ФБР, я в это время был рядом с ним. Наша страна всегда была некой соринкой в их якобы демократическом глазу. Так что к этому надо относиться с пониманием, как к части формы существования. Просто не обращать на это внимание и не пропускать через собственное сердце, нужно понимать, что это побочный эффект успеха», — добавил Запашный.

Бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг состоится в американском Джексонвилле в ночь с 9 на 10 апреля. В первом поединке, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.