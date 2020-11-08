Боец UFC Романов получил $ 50 тысяч за лучшее выступление вечера

Александр Романов из Молдавии и грузин Гига Чикадзе получили по 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучшие выступления на турнире UFC on ESPN 17 (UFC Vegas 13).

29-летний тяжеловес Романов (13-0) победил в первом раунде бразильца Маркоса Рожерио де Лиму редким для UFC приемом — удушением предплечьем. 32-летний Чикадзе (12-2), выступающий в полулегком весе, выиграл техническим нокаутом у американца Джейми Симмонса (хед-кик и добивание).