Пауло Коста отрицает обвинения в том, что ударил девушку: «Это не соответствует действительности»

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (13-2) отказался признавать вину в том, что якобы ударил медсестру локтем, из-за чего у нее распухла губа.

«Недавно опубликованные в СМИ новости о Пауле Косте вызвали вопросы, поэтому мы должны на них ответить, — заявила команда Косты в соцсетях. — Вся наша команда отвергает любые насильственные действия. Коста — профессиональный спортсмен, который посвящает всего себя тренировкам и дисциплине. Выдвинутые в его адрес обвинения не соответствуют его жизненной философии. Обвинения не соответствуют тому, что происходило на самом деле. Будет проведено тщательное расследование и предприняты соответствующие меры».

Инцидент произошел 30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия. Коста якобы ударил медсестру, когда пришел ставить вакцину от COVID-19. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили бойца в полицейский участок.

Следующий бой Коста должен провести против 37-летнего бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда (16-5) 20 августа.