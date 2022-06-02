Мовсар Евлоев: «Прикончу Дэна Иге в первом раунде»

28-летний россиянин Мовсар Евлоев (15-0) надеется, что он в скором времени доберется до титульного боя, а также дал прогноз на предстоящий бой с 30-летним гавайским бойцом Дэном Иге (15-5).

«Моя задача — показать лучшую версию себя и доказать всем, что я реальный претендент на титул, — приводит слова Евлоева издание MMA Junkie. — Надеюсь, как только я одержу победу, мне понадобится еще одно громкое имя, чтобы наконец добраться до титула.

Прогноз на бой с Иге? Я прикончу этого парня в первом раунде. Мне не понадобятся все три раунда".

Евлоев и Иге подерутся друг с другом 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

Евлоев занимает 13-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе. В UFC он провел пять боев, и все победил решением судей. В последнем поединке Евлоев одолел Хакима Даводу (13-2) единогласным решением судей 12 июня 2021 года на UFC 263 в Глендейле, США.

Иге занимает 10-ю строчку рейтинга UFC в полулегком весе. Он идет на серии из двух поражений. В прошлом бою Иге проиграл Джошу Эмметту (17-2) единогласным решением судей 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.