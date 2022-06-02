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Сегодня, 10:40

Украинского бойца UFC Аскара Можарова обвинили в подделывании рекорда

Давид Хачатрян
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Младший редактор информационного портала Sherdog Джей Петртри заявил, что 27-летний украинский боец Аскар Можаров потерпел гораздо больше поражений, чем было указано раньше.

Петртри сообщил, что выяснилось, что Можаров выступал под разными именами, вроде Артур Садков, Артур Шадков и Артур Шадаков.

«Подобная хитрость — сменить имя и начать все с чистого листа — для профессиональных бойцов не в новинку», — пишет Петртри.

Ранее на сайте Sherdog рекорд Можарова был 25-7, но после расследования редакторы изменили на 21-12. Также сотрудник портала Tapology Стивен Келлихер сообщил в Twitter, что у него появились новые сведения относительно рекорда украинского бойца. Сейчас на сайте Tapology рекорд Можарова указан как 21-11.

Можаров подписал контракт с UFC в мае 2021 года. Он дебютирует в лиге против Алонзо Менифилда (11-3) 4-го июня на UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе, США.

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