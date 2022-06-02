Алистар Оверим: «Респект Федору! Мы бы могли провести бой»

42-летний боец Алистар Оверим (47-19) заявил, что еще не завершил выступления в ММА, добавив, что готов провести как минимум один поединок.

«Я пока не завершил карьеру в ММА, — сказал нидерландский боец в интервью The MMA Hour. — Возможно, проведу еще один или два боя. Сперва подерусь с Бадром Хари, а затем с Рико Верхувеном. После этого я буду думать, что делать дальше».

Также Оверим выразил уважение Федору Емельяненко (40-6) и подтвердил, что он может с ним встретиться в клетке.

«Федр, респект! Он не дрался несколько лет, и я не думаю, что хочу бросать вызов человеку, который не дрался столько времени, — сказал Оверим. — Не думаю, что это правильно с моей стороны. Я не особо надеюсь на бой с ним. Но так же я говорил о бое с Хари. Думаю, что в конце концов мы бы могли провести бой с Федором, если люди начнут говорить об этом, что вызовет определенный ажиотаж».

Оверим проведет третий бой по кикбоксингу против Бадра Хари на турнире Glory: Collision 4. Турнир состоится 8 октября в голландском Арнеме.