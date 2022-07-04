Шон Стриклэнд: «Я не Хабиб или Жорж Сен-Пьер. Я простой парень, который любит драться»

Американский средневес Шон Стриклэнд (25-4) вновь обратился к фанатам после поражения от бразильца Алекса Перейры (6-1) на UFC 276, поблагодарив их за поддержку.

«Я заснул, и это чертовски отстойно, — сказал Стриклэнд в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Должен сказать спасибо болельщикам, которые поддержали меня. Черт, я не великий боец, не лучший из лучших, у меня никогда не было крупных спонсоров. Я тот, кто я есть.

Знаете, мне нравится драться, и если бы я сразился с ним еще раз, то ничего бы не менял. Думал, что дрался хорошо, но оказалось, что нет. Спасибо, ребята, за поддержку. Я не Хабиб или Жорж Сен-Пьер. Я простой парень, который любит драться".

Перейра нокаутировал Стриклэнда в первом раунде 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.