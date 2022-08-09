Боец UFC выбыл из поединка. Он порезал сухожилие об унитаз

32-летний американец Кристос Гиагос (19-10) отказался драться на предстоящем турнире во Франции UFC Fight Night против Бенуа Сент-Дени (9-1) из-за травмы, полученной при уборке дома.

«Я делал уборку. Когда вычищал гриль, моя рука скользнула по разбитому фарфоровому унитазу. Я порезал сухожилие на мизинце, — написал Гиагос в соцсетях. — К сожалению, из-за этой травмы мне пришлось сняться с предстоящего боя в Париже. Я надеялся, что травма не будет серьезной.

Сегодня я пришел к врачу, чтобы он осмотрел повреждение. Мне пришлось лечь на небольшую операцию, чтобы восстановить сухожилие на мизинце. Сейчас для меня главное — это приступить к тренировкам как можно скорее».

Гиагос идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Тиаго Мойзесу (16-6) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.