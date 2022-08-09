Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:30

Боец UFC выбыл из поединка. Он порезал сухожилие об унитаз

Боец UFC Гиагос порезал сухожилие об унитаз и выбыл из поединка
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Кристос Гиагос.
Фото Соцсети
Кристос Гиагос.
Фото Соцсети
1/2

32-летний американец Кристос Гиагос (19-10) отказался драться на предстоящем турнире во Франции UFC Fight Night против Бенуа Сент-Дени (9-1) из-за травмы, полученной при уборке дома.

«Я делал уборку. Когда вычищал гриль, моя рука скользнула по разбитому фарфоровому унитазу. Я порезал сухожилие на мизинце, — написал Гиагос в соцсетях. — К сожалению, из-за этой травмы мне пришлось сняться с предстоящего боя в Париже. Я надеялся, что травма не будет серьезной.

Сегодня я пришел к врачу, чтобы он осмотрел повреждение. Мне пришлось лечь на небольшую операцию, чтобы восстановить сухожилие на мизинце. Сейчас для меня главное — это приступить к тренировкам как можно скорее».

Гиагос идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Тиаго Мойзесу (16-6) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

UFC
ММА
1
1
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абубакар Нурмагомедов подерется с Гаджи Омаргаджиевым на UFC 280 в Абу-Даби

Дастин Порье подтвердил, что подерется 12 ноября на UFC 281
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости