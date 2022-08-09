Дастин Порье подтвердил, что подерется 12 ноября на UFC 281

Второй номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) опубликовал в Twitter эмодзи с изображением статуи Свободы в Нью-Йорке. Таким образом, Порье подтвердил слухи о его предстоящем бое в Нью-Йорке 12 ноября на UFC 281.

Ранее сообщалось, что его бой против Майкла Чендлера (23-7) находится в финальной стадии разработки.

Порье в последнем бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в прошлом бою победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.