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Камару Усман: «Отец никогда не говорил, что любит меня»

Боец UFC Камару Усман назвал своего отца жестким человеком
Давид Хачатрян
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Лучший боец вне зависимости от категории UFC Камару Усман (20-1) рассказал, что его отец — жесткий человек, который никогда не проявлял своих эмоций.

«Мой папа — военный. Он был майором армии Нигерии. Он жесткий человек, — сказал Усман в интервью I Am Athlete. — Он тот тип отца, который никогда не говорит сыну, что любит его. Лишь в зрелом возрасте он сказал мне это. Но это не значит, что он не любил меня. Ему не нужно было это говорить. Но я знал это. Это определенно не лучший способ воспитания детей. Но это сработало на нас. Без него я бы сегодня здесь не стоял».

Усман подерется с Леоном Эдвардсом (19-3) 20 августа на UFC 278 на «Энерджи Солюшн-арена» в Солт-Лейк-Сити, США.

Камару Усман
UFC
ММА
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