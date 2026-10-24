Петр Ян — Мераб Двалишвили: результат и итог боя UFC 333

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили проведут третий очный поединок в субботу, 24 октября, на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Бой за титул чемпиона в легчайшем весе состоится на «Этихад Арене» и станет соглавным событием вечера.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

Основной кард UFC 333 начнется в 21.00 по московскому времени. Выход Яна и Двалишвили в октагон ожидается ориентировочно в 23.00 мск.

Кто победил в бою Ян — Двалишвили на UFC 333

На этой странице после окончания поединка появится его результат — победитель, способ завершения, раунд и время остановки боя либо решение судей.

Петр Ян подходит к встрече действующим чемпионом UFC в легчайшем весе. На счету 33-летнего россиянина 20 побед и 5 поражений.

Мераб Двалишвили одержал 21 победу при 5 поражениях. Грузинский боец является бывшим чемпионом дивизиона.

Первый бой соперников состоялся в марте 2023 года и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025-го Ян взял реванш и вернул себе чемпионский пояс. Счет личных встреч перед третьим поединком — 1:1.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Ян — Двалишвили можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

Прямую трансляцию турнира покажут «Матч ТВ», «Матч! Боец» и UFC Fight Pass.

UFC 333: результаты боев, итоги турнира, статистика Петра Яна и последние новости ММА