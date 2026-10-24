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Мовсар Евлоев — Александр Волкановски: во сколько начало боя UFC 333, где смотреть трансляцию 24 октября 2026

Мовсар Евлоев — Александр Волкановски: во сколько начало боя UFC 333

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

Россиянин Мовсар Евлоев и австралиец Александр Волкановски встретятся в главном бою турнира UFC 333 в субботу, 24 октября. Поединок за титул чемпиона в полулегком весе пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

Основной кард начнется в 21.00 по московскому времени. Выход Волкановски и Евлоева в октагон ожидается ориентировочно в 23.30 мск.

Где смотреть бой Волкановски — Евлоев 24 октября

Прямую трансляцию турнира покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало эфира на «Матч ТВ» — в 19.00 мск, на «Матч! Боец» — в 17.00.

Онлайн-трансляция также доступна на сайте matchtv.ru и платной платформе UFC Fight Pass.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Евлоев — Волкановски можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

32-летний Евлоев подходит к бою с рекордом 20 побед при отсутствии поражений. Россиянин одержал 3 победы нокаутом и 4 приемом. Его предыдущим соперником был Лерон Мерфи, которого он победил решением судей в марте 2026 года.

38-летний Волкановски выиграл 28 профессиональных поединков и потерпел 4 поражения. На его счету 13 побед нокаутом и 3 приемом. Австралиец является действующим чемпионом UFC в полулегкой весовой категории.

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Александр Волкановски
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