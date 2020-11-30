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Боец UFC Хамзат Чимаев заразился коронавирусом

10:45

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заразился коронавирусом, информирует Kimura.se. В команде бойца UFC утверждают, что это не помешает ему провести поединок с Леоном Эдвардсом 19 декабря.

Бой возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.

26-летний Чимаев провел в UFC три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.

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