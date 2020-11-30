Боец UFC Хамзат Чимаев заразился коронавирусом
10:45
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев заразился коронавирусом, информирует Kimura.se. В команде бойца UFC утверждают, что это не помешает ему провести поединок с Леоном Эдвардсом 19 декабря.
Бой возглавит турнир UFC Вегас 17, который станет последним в 2020 году.
26-летний Чимаев провел в UFC три поединка, во всех одержав победы. В последнем бою он нокаутировал Эдмена Шахбазяна. В рейтинге полусреднего веса он занимает 15-е место.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю