Чимаев: «Хотел поехать спарринговать с Макгрегором. Не чтобы помочь, а чтобы побить»

Боец UFC Хамзат Чимаев в интервью «СЭ» прокомментировал слова Конора Макгрегора о том, что он был готов помочь ему в подготовке к бою с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок между Макгрегором и Нурмагомедовым состоялся 6 октября 2018 года, российский боец победил болевым приемом в четвертом раунде.

— У вас в ноябре была переписка с Конором в Twitter, и он написал: «Я ценю, что ты связывался с нашей командой в 2018 году, чтобы приехать и помочь мне». Речь о его бое с Хабибом. Это действительно так?

— Нет, конечно. Там [в тренировочном лагере Макгрегора] был, по-моему, один чеченский парень. Чеченец джиу-джитсер у него в зале был. Поехал на спарринги. Он [Макгрегор] его уронил и потом закинул [в сеть фото или видео]. И за него [за чеченского бойца] позвонили: «Давай, прилетай, брат. Ты можешь его побить. На спарринги». Хотел поехать — побить его. Ничего такого не было — чтобы помочь кому-то там. Это было даже не тогда, когда у него с Хабибом бой был. Не помню уже точно... По-моему, тогда боя еще не было анонсировано.

— Почему Конор так поступил? Он твердо утверждал, что вы хотели помочь.

— Откуда мне знать? Много чего он утверждает. Он каждый день чего-то утверждает. Мне без разницы. Пусть думает, что я хотел ему помочь. Но я хотел побить его. И до сих пор хочу — если на бой выйдет парень. Если честно сказать — он достойный парень. Только за своей болтовней не может следить. А в спорте — очень достойный. Можно было бы подраться с ним.