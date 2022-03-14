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Сегодня, 12:14

Гилберт Бернс дал прогноз на бой с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) считает, что его поединок с Хамзатом Чимаевым (10-0) не дойдет до решения судей.

«Я не думаю, что бой дойдет до решения судей, — сказал бразилец в интервью TMZ. — Бой закончится нокаутом или сдачей во втором или третьем раунде. Драка обещает быть захватывающей. Мы можем дойти до решения лишь в том случае, если оба будем истекать кровью. Это будет тяжелая схватка. Но я не верю, что дойдет до решения судей».

Бернс подерется с Чимаевым 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США). Бой пройдет в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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