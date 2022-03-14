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Сегодня, 11:42

Пейдж Ванзант продолжит драться в BKFC

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Пейдж Ванзант (8-5) сообщила, что она по-прежнему является бойцом кулачной лиги Bare Knuckle FC (BKFC).

«Я все еще являюсь бойцом BKFC, — сказала Ванзант на ESPN. — Я буду продолжать выступать в BKFC. Они дали мне контракт, который позволит мне также участвовать в профессиональной лиге рестлинга All Elite Wrestling».

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Ванзант дебютировала в BKFC 5 февраля 2021 года на BKFC: Knuckle Mania в поединке против Бритен Харт. Тот бой Ванзант проиграла единогласным решением судей.

Прошлый поединок она провела 24 июля 2021 года на BKFC 19, так же проиграв Рэйчел Остович единогласным решением судей.

Пейдж Ванзант
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