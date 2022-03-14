Пейдж Ванзант продолжит драться в BKFC

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант (8-5) сообщила, что она по-прежнему является бойцом кулачной лиги Bare Knuckle FC (BKFC).

«Я все еще являюсь бойцом BKFC, — сказала Ванзант на ESPN. — Я буду продолжать выступать в BKFC. Они дали мне контракт, который позволит мне также участвовать в профессиональной лиге рестлинга All Elite Wrestling».

Ванзант покинула UFC после поражения от Аманды Рибас (11-2) 11 июля 2020 года на UFC 251. Ванзант дебютировала в BKFC 5 февраля 2021 года на BKFC: Knuckle Mania в поединке против Бритен Харт. Тот бой Ванзант проиграла единогласным решением судей.

Прошлый поединок она провела 24 июля 2021 года на BKFC 19, так же проиграв Рэйчел Остович единогласным решением судей.