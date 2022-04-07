Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:43

Гилберт Бернс назвал главный минус Хамзата Чимаева

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Боец Гилберт Бернс.
Фото Global Look Press

Второй номер рейтинга полусредневесов UFC Гилберт Бернс рассказал о сильных и слабых сторонах непобежденного Хамзата Чимаева.

«Парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые руки, поэтому скажу, что нехватка опыта — его главный минус, — сказал Бернс в интервью «СЭ». — Он провел не так много боев, да и оппозиция была не самая сильная».

«Думаю, что его главная опасность — это борьба, — продолжил Бернс. — Также сюда я бы отнес его тяжелые удары руками. В этом заключается его главная опасность».

Бернс и Чимаев встретятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

На счету Бернса 20 побед и 4 поражения, у Чимаева — 10 побед и 0 поражений.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб назвал следующего предполагаемого соперника для Шлеменко

Бернс — о схватках с тренером Чимаева: «На всех тренировках я ломал его»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости