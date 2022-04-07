Гилберт Бернс назвал главный минус Хамзата Чимаева

Второй номер рейтинга полусредневесов UFC Гилберт Бернс рассказал о сильных и слабых сторонах непобежденного Хамзата Чимаева.

«Парень хорош во всем. Он высококлассный борец, у него тяжелые руки, поэтому скажу, что нехватка опыта — его главный минус, — сказал Бернс в интервью «СЭ». — Он провел не так много боев, да и оппозиция была не самая сильная».

«Думаю, что его главная опасность — это борьба, — продолжил Бернс. — Также сюда я бы отнес его тяжелые удары руками. В этом заключается его главная опасность».

Бернс и Чимаев встретятся на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле (США).

На счету Бернса 20 побед и 4 поражения, у Чимаева — 10 побед и 0 поражений.