«Передо мной большая русская проблема». Бернс рассказал, что ожидает от боя с Чимаевым

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) считает, что Хамзат Чимаев (10-0) не будет бороться, а проведет бой в стойке. Также бразилец уверен, что досрочно победит шведа.

«Мне нравится быть андердогом, — сказал на пресс-конференции UFC Бернс. — Я был андердогом в последних 5-6 боях. Для меня это не имеет никакого значения. Главное, что ты думаешь о себе. Я знаю, что этому парню просто так от меня не избавиться. Я выйду и финиширую его. На конференции после боя мы это обсудим.

В грэпплинге Хамзата нет ничего особенного, но его борьба и вправду хороша. Также он хорошо контролирует соперника, у него хороший хват, он техничный и сильно бьет. Плюс у него длинные конечности. Не знаю как вы, но я даже сейчас не вспомню, как зовут его первых двух соперников. Кто-нибудь знает? Они не Гилберт Бернс. Они не на вершине игры. Я сам захотел боя с Хамзатом, ведь верю, что он очень хорош. Тем не менее я не вижу монстра. Я вижу уверенного в себе человека, немного заносчивого, непобежденного и считающего себя неуязвимым. Посмотрим, так ли это.

Он любит начинать бой сразу, так же, как и я. Вряд ли он собирается что-то сильно менять. Я не думаю, что он полезет в борьбу, но я на это надеюсь. Я заметил, что с другими грэпплерами он старается драться в стойке, а удар у него тяжелый. Передо мной большая русская проблема. Я не недооцениваю его. Он жесткий, и я его уважаю. Он один из самых жестких соперников, с которыми я когда-либо бился. Я выиграю досрочно".

Бой Бернса и Чимаева состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Поединок пройдет в полусреднем весе.