Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс в интервью «СЭ» рассказал о схватках с тренером Хамзата Чимаева по бразильскому джиу-джитсу Аланом Насименто.

— Вы где-то три раза боролись с тренером Хамзата Чимаева по бразильскому джиу-джитсу Аланом Насименто, и он тогда выигрывал у вас. Можете вспомнить те схватки?

— Да. Был, по-моему, 2005-2006 год, и тогда я уступил ему с минимальным преимуществом. После этого мы начали вместе тренироваться, и тогда на всех тренировках я ломал его. Но смысл тут вспоминать прошлое... Все осталось в прошлом. Если он помнит те тренировки... Они завершались в мою пользу. Но что есть, то есть.

Бернс проведет бой с Чимаевым на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. Победитель данного боя может стать следующим претендентом на титул UFC в полусреднем весе.