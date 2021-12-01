Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал предстоящий поединок против бывшего товарища по команде Брэда Ридделла.

«Я думаю, мы полностью различаемся арсеналами, потому что у меня вообще другая школа, у него тоже. Вообще у нас разная динамика боя, — сказал Физиев в интервью «СЭ». — Сейчас все начнут говорить, что я зазнался, скажут, что базарит, много на себя берет, но я думаю, что я лучшего него. Буду более интересным и разнообразным бойцом. У него все умеренно, и он как трамвай, который будет ехать от точки А на точку Б — медленно, но будет ехать. А я как скоростной поезд — я поехал, и мне чуть-чуть отдохнуть надо, чтобы потом опять поехать».

Физиев (10 побед, 1 поражение) и Ридделл (10 побед, 1 поражение) сразятся в со-главном событии турнира UFC on ESPN 31, который состоится в ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе.