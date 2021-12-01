Физиев: «Мне интересен реванш между Махачевым и Царукяном. 60 на 40 отдам победу в пользу Армана»

Легковес UFC Рафаэль Физиев высказал свое мнение по поводу гипотетического матча-реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном, которые тоже выступают в легкой весовой категории в сильнейшей лиге мира.

«На самом деле, для меня лично это очень интересный бой. Я бы хотел увидеть их реванш, — сказал Физиев в интервью «СЭ». — С удовольствием посмотрел бы. Не знаю кто выиграет, но лично мое мнение, что я бы 60 на 40 отдал бы в пользу Армана. Мне кажется, что у него чуть-чуть больше моментов. Если он грамотно подойдет к бою, тактике и остальным моментам, то мне кажется, что у него чуть-чуть больше шансов».

Результатом их первого боя, который состоялся в апреле на турнире UFC в Санкт-Петербурге, стала победа Махачева единогласным решением судей по итогам трех раундов.

На счету Физиева 10 побед и 1 поражение. В ночь на 5 декабря в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC on ESPN 31, в со-главном событии которого Физиев сразится с бывшим товарищем по команде новозеландцем Брэдом Ридделлом.