«Дядя Дана, готовь 50 штук!» Мокаев подписал контракт на дебютный поединок в UFC
Британский боец ММА российского происхождения Мокаев подписал контракт на дебютный поединок в UFC
15:58
Британский боец ММА российского происхождения Мухаммад Мокаев подписал контракт на дебютный поединок в UFC.
«Подписал контракт на турнир, который пройдет в Лондоне. Дядя Дана (президент UFC Дана Уайт. — Прим. «СЭ»), готовь 50 штук! Пора разносить этих скучных пацанов в этом дивизионе», — написал у себя в Instagram Мокаев.
Мокаев перешел в UFC в ноябре 2021 года. 21-летний боец родился в Дагестане, он переехал в Великобританию вместе с родственниками в 2012 году. На счету спортсмена 23 победы в 23 любительских поединках по правилам ММА. Также он выиграл 6 из 7 боев в профессиональной карьере, еще один бой был признан несостоявшимся.
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