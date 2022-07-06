Джон Джонс заблокировал Тая Туивасу в соцсетях после их переписки

29-летний тяжеловес UFC Тай Туиваса (14-3) сообщил, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заблокировал его в соцсети после того, как Туиваса написал ему, что готов с ним подраться в тяжелом весе.

«Я бы устроил тебе вечеринку. Когда ты вернешься, я буду рядом. Если ты хочешь подогреть жаркое из баранины, то я буду ждать», — написал Туиваса Джонсу в личных сообщениях в соцсети.

«Удачи тебе с твоей пивной компанией», — написал Джонс в ответ, добавив, чтобы он перестал ему писать. Вскоре после этого Туиваса сообщил, что Джонс заблокировал его в соцсети: «Ты знаешь, я люблю тебя, чувак. Убери меня из черного списка».

Туиваса следующий поединок проведет против Сирила Гана (10-1) 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.