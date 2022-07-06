Санчес раскритиковал Диаса за пощечину журналисту и вызвал его на бой

Ветеран UFC, ныне боец лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Диего Санчес раскритиковал Нейта Диаса за то, что он дал пощечину журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276, вызвав его на поединок.

«Нейт — такая с****. Дал моему другу Шону и чувствует себя крутым. Нет никаких причин давать пощечину человеку, который с уважением берет у тебя интервью. Ты с****, Нейт. Когда тебя исключат из UFC, приходи в Eagle FC (лига Хабиба Нурмагомедова — Прим. «СЭ») Это мой вызов твоей чести Грейси, если она у тебя еще есть. Может быть, твою честь обменяли на что-то другое, тебе должно быть стыдно за свое низкочастотное мышление», — написал Санчес в соцсетях.

Турнир UFC 276 проходил в минувшие выходные в Лас-Вегасе. В главном событии вечера чемпион среднего веса Исраэль Адесанья защитил пояс, судейским решением выиграв у Джареда Каннонье. Диаса пригласили на турнир в качестве гостя.