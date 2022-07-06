Люк Рокхолд рассказал, почему драться против Уиттакера сложнее, чем против Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) предполагает, что поединок против бывшего чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера (24-6) будет сложнее, чем бой против чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1), потому что у австралийца сильные борцовские навыки.

«Я знаю, как драться с Иззи. Это простой бой. Он — самая большая загадка в среднем весе вот уже на протяжении долгих лет, — отметил Рокхолд в интервью Submission Radio. — Будет интересно с ним подраться. Думаю, что против него нужен определенный стиль, который есть у меня.

Однако самый тяжелый бой для меня в среднем весе — это бой против Роберта Уиттакера. С Иззи все намного проще. Он длинный, его легче бороть. У Уиттакера, напротив, лучшая борцовская защита, его трудно прижать к сетке, он постоянно перемещается. На бумаге он намного жестче Исраэля».

Следующий бой Рокхолд должен провести против Пауло Косты (13-2) 20 августа.

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.

