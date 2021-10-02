Экс-чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер дал прогноз на предстоящий титульный бой между действующим чемпионом дивизиона бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Дастином Порье.

«Я думаю, что победит Дастин Порье, — сказал Чендлер в интервью The MMA Hour. — Я думаю, что они оба являются совершенными бойцами. Оливейра в своих последних двух боях, особенно в бою против меня, показал, что отточил ударные навыки. Он прост и сильно бьет. Он бьет сильнее, чем мы думаем. Его борьба, очевидно, всегда была на высоте, но я просто думаю, что Дастин Порье немного лучше во всех аспектах боя. Я думаю, что кардио у Дастина Порье намного лучше. Я думаю, что способность Дастина Порье причинить сопернику боль и завершить бой досрочно не имеет себе равных. Порье победит досрочно в третьем или четвертом раунде».

Оливейра и Порье встретятся в октагоне на турнире UFC 269, который состоится в ночь на 12 в Вегасе.

В своем последнем бою, который состоялся в мае на UFC 262 в Хьюстоне, Чендлер потерпел поражение от Оливейры нокаутом во втором раунде.