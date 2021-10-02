Девушка-боец UFC рассказала о драке с 50-летним мужчиной в Москве

Боец UFC Лиана Джоджуа рассказала, как однажды ввязалась в драку с 50-летним мужчиной в Москве.

«Как-то раз я ехала в автобусе в Москве на тренировку. Были свободны четыре места. Я села на одно, а на второе поставила тренировочную сумку. Но передо мной было еще два свободных. Зашел взрослый мужчина лет 50-55. Был одет нормально, видно, что едет с работы, кожаная сумка, в костюме. В очень грубой форме мне говорит: «Убери сумку». Говорю ему: «Вам места мало?» Он скидывает сумку и начинает меня словесно оскорблять.



У меня шок, потому что никогда не было конфликтов со взрослыми людьми. Мне было 19-20 лет, я уже занималась тайским боксом. Моя защитная реакция на это? Я начала плакать, взяла сумку, ждала свою остановку. Он увидел, что я не в себе. И уже на конечной остановке он тоже вышел со мной.



Как только мы вышли из двери, он меня позвал: «Слышь, ты, черножопая, еще раз я тебя тут увижу...». После этой фразы меня переклинило, я бросила сумку и начала его бить. Зашла с двойки, он пытался отмахиваться, меня тоже ударить. Я начала нырять, заходить обратно с двойкой. Прямо лучше, чем в боях. Была смешная ситуация, сидели бабули: «Мужчина! Как вам не стыдно?!» Я его разносила, выходила, заходила, четко попадала по нему. И бабули в шоке: «Девушка, вы-то куда?!». Мужик был явно не подготовлен. Он не спортсмен, а офисный работник. Начал убегать. Я бежала за ним. Но моя сумка осталась на остановке. Думаю: «Ладно, черт с ним». Пошла обратно, забрала сумку», — приводит Eurosport слова Джоджуа.

Джоджуа выступает в UFC с сентября 2019 года. На счету 26-летней грузинки 8 побед и 4 поражения в ММА.