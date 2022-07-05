Оливейра готов подраться с Исламом Махачевым на улице

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) сообщил, что ему без разницы, где драться с россиянином Исламом Махачевым (22-1). По его словам, все зависит от предложенного UFC гонорара.

«Я согласен подраться против Ислама Махачева в Абу-Даби. Просто пусть UFC заплатит мне столько, сколько я хочу, — сказал Оливейра в интервью The Schmo. — Мне не важно, где драться с Махачевым. Могу подраться с ним хоть в Абу-Даби, хоть на улице. Мне все равно, лишь бы мне предложили правильный гонорар».

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.