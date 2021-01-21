Боец UFC Царукян рассказал, как его взбесили постоянные проверки в Абу-Даби

Российско-армянский боец UFC Арман Царукян рассказал в интервью «СЭ», какое раздражение вызвали у него постоянные проверки на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Бойцовсий остров» — особая территория на острове Яс, где действуют жесткие антиковидные правила — всех бойцов, членов их команд, обслуживающий персонал, журналистов проверяют на коронавирус каждый день.

— Вы спокойный, благодушный человек. Когда последний раз приходили в бешенство?

— Вчера. Чуть дверь тут не сломал. Я же днем сплю — уснул в 12.00, должен проснуться в 20.00. И меня в 13.30 разбудили, звонят: «Иди тест сдавай». Я говорю им по-английски, что не могу, что я сплю, мне надо спать, пойду вечером сдавать. «Нет, ты должен сейчас». Я бросаю трубку. Они опять звонят: «Ты должен сейчас. Или карантин тебе продлим». Я такой сонный иду, у меня шторы закрыты, все темно, я выхожу, свет везде, начинаю просыпаться. Думаю, блин, сейчас не усну. Сдал тест, пришел, еле уснул в 15.00. И тут опять звонят: «Вам браслеты принесли». Говорю: «Вечером заберу их» — «Нет, ты сейчас должен их забрать».

Короче, двери открыл, два браслета надел, дал им две руки даже. Опять ложусь, еле засыпаю. В 16.30 кто-то бьет в мою дверь, прям сильно бьет. Я думаю: «Вставать не буду, чтобы сон не сбивать. Дальше сплю. А они второй раз начинают бить! Думаю: «Блин, че за идиот? Че хочет от меня? Я сплю же». Думаю, оставят там что-то и уйдут сами.

Дальше сплю, три минуты проходит, и опять стук сильный — уже ногами бьют в дверь. Я подскакиваю, думаю, ну все, пойду разберусь. Выхожу вот так, в нижнем белье, открываю резко дверь, хочу материться, а там девушка стоит. «Вы должны спуститься на чек-ин. Вам нужно дать интервью, получить питание, пройти обследование». Я дверь прямо перед ней захлопываю: «Ничего не буду делать!» Ложусь спать, а она опять стучит: «Нет, вы должны пойти, иначе вас не допустят до соревнований». Я говорю: «Хорошо». Дверь пинаю, злой такой был нереально... Сонный спускаюсь вниз, и знаешь, куда она меня заводит первым? Сразу давать интервью, там 20 журналистов сидит. И на английском языке! У меня мозг не работает, говорю: «Тяжелые вопросы не задавайте, я не спал». И вот до 20.00 я все это проходил, постеры подписывал. И вернулся, попробовал уснуть и не смог. Не помню, когда последний раз такой злой был.

В ночь 24 января Царцкян на «Бойцовском острове» проведет бой с Насратом Хакпарастом из Германии на турнире UFC 247. (Никита Горшенин)

Полную версию интервью с Царукяном можно прочитать здесь