Кори Сэндхэген: «Мне не нравится смотреть в UFC бои двух ударников»

Боец легчайшего дивизиона UFC Кори Сэндхэген (16-4) высказал непопулярное мнение, заявив, что ему больше нравится смотреть бои борцов в UFC, чем ударников.

«Честно говоря, я стараюсь не смотреть бои двух ударников только потому, что не хочу убить свой креативный стиль, — сказал Сэндхэген в интервью The Schmo. — Я не хочу видеть, как бойцы достигают успеха благодаря рискованным и азартным приемам, которых, как мне кажется, сейчас полно в UFC.

Но мне нравится смотреть за борцами. Мне нравится стиль Матеуша Гамрота, Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга".

Сэндхэген в прошлом бою одолел Марлона Веру (20-8) раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.