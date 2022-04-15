В пятницу, 15 апреля, российский боец ММА Вячеслав Дацик («Рыжий Тарзан») проведет бой по правилам бокса против бразильского кикбоксера Сауло Кавалари на турнире Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Это противостояние станет главным событием вечера.

Поединок пройдет в Москве и начнется в 23.15 по московскому времени.

Следить за боем Дацик — Калавари можно в онлайн-трансляции «СЭ». YouTube-канал «СЭ» о единоборствах «Ушатайка» проведет видеотрансляции всех поединков. Также посмотреть в прямом эфире бой можно на телеканале РЕН ТВ.

В последнем своем поединке Рыжий Тарзан проиграл Зелимхану Пулеметчику.