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Вячеслав Дацик — Сауло Кавалари: прямая трансляция боя

15 апреля Вячеслав Дацик проведет бой против Сауло Кавалари
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Боец Вячеслав Дацик, Хетаг Цопанов (промоутер турнира), боксер Сауло Кавалари.
Фото «СЭ»

В пятницу, 15 апреля, российский боец ММА Вячеслав Дацик («Рыжий Тарзан») проведет бой по правилам бокса против бразильского кикбоксера Сауло Кавалари на турнире Pravda Fighting в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Это противостояние станет главным событием вечера.

Поединок пройдет в Москве и начнется в 23.15 по московскому времени.

Следить за боем Дацик — Калавари можно в онлайн-трансляции «СЭ». YouTube-канал «СЭ» о единоборствах «Ушатайка» проведет видеотрансляции всех поединков. Также посмотреть в прямом эфире бой можно на телеканале РЕН ТВ.

В последнем своем поединке Рыжий Тарзан проиграл Зелимхану Пулеметчику.

Дацик vs&nbsp;Кавалари. Дацик — Кавалари: онлайн-трансляция вечера бокса

Вячеслав Дацик
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