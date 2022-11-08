Алекс Перейра: «Адесанья напуган. Его заставляют со мной драться»

Претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Алекс Перейра (6-1) уверен, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) боится с ним драться.

«Если бы он хотел со мной драться, он бы подписал контракт на бой со мной сразу, как только я пришел в UFC, — сказал Перейра в интервью MMA Fighting. — Его заставляют со мной драться, и очевидно, он боится потерять пояс. Он знает, что я не похож на его прошлых соперников. Он знает, что я другой. Я показал это в последних трех боях в UFC.

Он не хочет этого боя, его команда этого не хочет. Они понимают, как они рискуют, выходя против меня. Как только анонсировали наш с ним бой, его команда сказала, что это несправедливо, что я только пришел в лигу, а уже сражаюсь за пояс. Блин, эти заявления мне льстят. Это говорит мне, что они напуганы. Его команда морально потеряна».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.

