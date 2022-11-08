О'Мэлли хочет подраться с Марлоном Верой в марте за временный пояс чемпиона UFC

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что следующий бой он должен провести против эквадорского бойца Марлона Веры (20-7).

«Алджо, вероятно, не захочет делать вес в ближайшие несколько месяцев, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Я — претендент номер один, и следующим на очереди, на мой взгляд, должен быть [Марлон] «Чито» Вера. Он только что победил Доминика Круза, победил Фрэнки Эдгара, других хороших парней. Почему бы не ввести временный пояс? Победитель будет драться с Алджо. Я готов выйти в марте. Наш бой с «Чито» — самый интересный в дивизионе. Люди захотят его увидеть.

Я не думаю, что кто-то всерьез воспринимает Генри Сехудо. Кого вообще волнует, вернется ли он? Его бой против Алджо был бы веселым, но это не тот поединок, который принесет деньги. Я против Чито — это гораздо более громкий бой, а мой поединок против Алджо — самый громкий бой в дивизионе. Трудно сказать, когда я вернусь. Но я думаю, что в марте. Мне нравится драться в марте. Если UFC соберет сильный кард в марте в Лас-Вегасе, то я могу там выступить».

В ответ на это заявление Генри Сехудо (16-2) написал в Twitter: «Шон, никто не считает, что ты победил Яна. В реалити-сериале Married at First Sight я видел куда более лучшие решения. Я бы победил тебя и Чито плечом Ти Джея, ногой Каттара и промежностью Алджо».

«Генри, иди соси ***, жирное маленькое дерьмо», — заявил Вера в Twitter.

О'Мэлли победил Петра Яна (16-4) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Вера нанес О'Мэлли единственное поражение в карьере, победив техническим нокаутом в первом раунде. В прошлом бою он выиграл у Круза нокаутом в четвертом раунде на UFC on ESPN 41. Турнир состоялся 14 августа в Сан-Диего, США.