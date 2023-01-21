Сослан Асбаров: «Нганну запросил за бой со мной 10 млн долларов»

Боец российской лиги ММА Асбаров рассказал, что Нганну попросил 10 миллионов долларов за бой с ним

Звездный боец Hardcore FC и Hardcore Boxing Сослан Асбаров рассказал «СЭ», что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну запросил за бой с ним 10 миллионов долларов.

Ранее глава Hardcore FC и Hardcore Boxing Анатолий Сульянов предложил Нганну 3 миллиона долларов за поединок с Асбаровым по правилам бокса.

«Нганну, как я понял, зарядил большую сумму за бой, — сказал Асбаров. — Нереальную. Думаю, он таких сумм даже в глаза не видел. Велись переговоры, был выслан контракт, пришел ответ — с в три раза больше предлагаемой суммы. 10 миллионов [долларов]. Он не стоит таких денег».