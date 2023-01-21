Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:37

Камил Гаджиев: «Турнир Fight Nights в мае может стать финальным при мне»

Гаджиев сделал заявление о будущем промоушена AMC Fight Nights
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сделал заявление о будущем своего промоушена. В конце прошлого года Гаджиев допустил, что лигу AMC Fight Nights могут продать ACA.

«Мы близки к тому, чтобы вот-вот какой-то из турниров последним назвать, но это не сочинский ивент. Может быть, как раз майский сделаем финальным при мне и хорошим импульсом, чтобы он развивался без меня», — сказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC Fight Nights 117.

В главном событии AMC Fight Nights 117 российский средневес Дмитрий Арышев нокаутировал бразильца Марсио Сантоса.

Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сослан Асбаров: «Нганну запросил за бой со мной 10 млн долларов»

Камил Гаджиев рассказал, затмит ли Махачев достижения Хабиба и Федора Емельяненко
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости