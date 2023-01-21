Боец полутяжелого веса UFC Уокер рассказал, от кого ему прилетал самый тяжелый удар

Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, от кого ему прилетал самый тяжелый удар.

— Кто самый тяжело бьющий соперник в вашей карьере — Кори Андерсон, Райан Спэнн, Джамал Хилл, Тьяго Сантос или кто-то другой?

— Я думаю, Райан Спэнн, бро. У него еще хороший тайминг, хорошо контратакует. Два раза уронил меня.

— После боя с ним и боя с Хиллом у вас были сотрясения?

— После боя с Джамалом Хиллом у меня было сотрясение. Но тут надо понимать, что я пошел ему навстречу при ударе и удвоил его силу. Я создал встречное движение, потому что сам наносил удар. Если бы я остался на месте, сила его удара была бы другой.