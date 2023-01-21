Джонни Уокер: «Я не попаду в треугольник Крейга, у меня хорошее джиу-джитсу»
Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от боя с Полом Крейгом на UFC 283.
— Вам предстоит поединок с Полом Крейгом, который всех ловит в треугольник. Почему вы уверены, что вас он в него не поймает?
— У меня хорошее джиу-джитсу, я коричневый пояс. Он ловит ребят в треугольник, потому что они действуют против него слишком агрессивно, наносят слишком много ударов на земле. С ним нужно быть осторожнее, наносить удары в правильный момент, остерегаться его джиу-джитсу, потому что у него реально хороший треугольник, хорошие болевые на руку и даже скручивание пятки. Я очень много работал против таких позиций и приемов, и в случае чего я сам готов забрать у него спину и задушить. Я много борюсь сейчас, у меня есть понимание техники борьбы, с Куцелабой я сделал суплекс и задушил его. Я много работаю над моим партером, сейчас я буду и душить людей, и нокаутировать.