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Сегодня, 18:55

Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России, у него русская жена, дети, считай, тоже русские»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о сборах в России.

— Перед боем с Кори Андерсоном вы были главной хайп-машиной в UFC. И тут вдруг решаете поехать в Россию и провести лагерь в зале «Гор-ММА» у тренера Гора Азизяна. Честно говоря, даже мы, россияне, на тот момент никогда не слышали о таком тренере. Вы жалеете, что провели те сборы у него?

— Я познакомился с этим тренером в Таиланде, он пригласил меня к себе, очень хорошо обо мне заботился, когда я был в России. У меня там были хорошие тренировки, в зале был тренер по боксу, тренер по борьбе, по муай-тай. Там было много хороших ребят, а сейчас в России уже три года живет мой брат, он тяжеловес с рекордом 7-0. И этот тренер помогает уже моему брату. Это хороший тренер, у него хороший зал, он реально заботится о бойцах, я никогда не жалел, что прошел сборы у него. Я был полностью готов к Кори, но проблема была с моим старым тренером, с которым я начинал еще в Бразилии. Я был не уверен в нем, не был счастлив с ним, он был причастен к тому, что я проиграл этот бой. Но сборы в "Гор-ММА" в России были очень хорошими. Мой брат женился на русской, у них русские дети, мои племянники, они все живут в России, и он очень счастлив там.

В ночь на 22 января Уокер подерется с Полом Крейгом на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

 
Джони Уокер. Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России. Я живу в Ирландии, а хочу в теплой, дешевой и безопасной стране»

 

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