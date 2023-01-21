Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России, у него русская жена, дети, считай, тоже русские»

Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о сборах в России.

— Перед боем с Кори Андерсоном вы были главной хайп-машиной в UFC. И тут вдруг решаете поехать в Россию и провести лагерь в зале « Гор-ММА » у тренера Гора Азизяна. Честно говоря, даже мы, россияне, на тот момент никогда не слышали о таком тренере. Вы жалеете, что провели те сборы у него?

— Я познакомился с этим тренером в Таиланде, он пригласил меня к себе, очень хорошо обо мне заботился, когда я был в России. У меня там были хорошие тренировки, в зале был тренер по боксу, тренер по борьбе, по муай-тай. Там было много хороших ребят, а сейчас в России уже три года живет мой брат, он тяжеловес с рекордом 7-0. И этот тренер помогает уже моему брату. Это хороший тренер, у него хороший зал, он реально заботится о бойцах, я никогда не жалел, что прошел сборы у него. Я был полностью готов к Кори, но проблема была с моим старым тренером, с которым я начинал еще в Бразилии. Я был не уверен в нем, не был счастлив с ним, он был причастен к тому, что я проиграл этот бой. Но сборы в " Гор-ММА " в России были очень хорошими. Мой брат женился на русской, у них русские дети, мои племянники, они все живут в России, и он очень счастлив там.