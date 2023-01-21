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Сегодня, 18:40

Джонни Уокер: «Анкалаев — лучший полутяж? Чтобы считаться лучшим, он должен был финишировать Блаховича»

Боец полутяжелого веса UFC Уокер поделился мнением об Анкалаеве
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о Магомеде Анкалаеве.

— Вы считаете Магомеда Анкалаева лучшим бойцом вашего дивизиона?

— Чтобы быть лучшим, он должен был финишировать Блаховича. Если ты отдаешь судьям право выбрать победителя, то не можешь жаловаться по поводу решения. Он очень хороший боец, очень техничный, с хорошей защитой, но чтобы быть чемпионом, у тебя должна быть мощь и агрессия для досрочных побед. Ты должен финишировать людей. А если отдаешь решение судьям, то должен мириться с этим решением.

В ночь на 22 января Уокер подерется с Полом Крейгом на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Джони Уокер. Джонни Уокер: «Мой брат счастлив в России. Я живу в Ирландии, а хочу в теплой, дешевой и безопасной стране»

Магомед Анкалаев
UFC
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