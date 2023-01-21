Боец полутяжелого веса UFC Джонни Уокер в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением о Магомеде Анкалаеве.

— Вы считаете Магомеда Анкалаева лучшим бойцом вашего дивизиона?

— Чтобы быть лучшим, он должен был финишировать Блаховича. Если ты отдаешь судьям право выбрать победителя, то не можешь жаловаться по поводу решения. Он очень хороший боец, очень техничный, с хорошей защитой, но чтобы быть чемпионом, у тебя должна быть мощь и агрессия для досрочных побед. Ты должен финишировать людей. А если отдаешь решение судьям, то должен мириться с этим решением.